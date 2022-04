Roma, Mourinho vince ma pensa alla Lazio: "Nelle ultime due gare fortunata con gli arbitri..."

TUTTOmercatoWEB.com

Un Mourinho soddisfatto quello che al termine della gara vinta contro la Salernitana si è presentato ai microfoni di Dazn. Il portoghese ha rispsoto alle domande dei giornalisti in studio parlando anche del quarto posto e della Lazio. "Se credo nella Champions League? No. La Juventus è troppo forte per sprecare il vantaggio che ha in classifica. La Lazio? In molti potrvano pensare che dopo la sconfitta nel derby non avrebbero recuperato, invece hanno vinto le ultime due partite con un po’ di fortuna nelle decisioni arbitrali…".

Insomma per lo Special One la squadra di Sarri avrebbe vinto grazie ad alcune azioni fortunose sia nella gara contro il Sassuolo che nella vittoria netta di oggi contro il Genoa battuto per 1-4. Viste le dichiarazioni di Sabatini e l'episodio di Milinkovic nel derby queste dichiarazioni fanno davvero sorridere.