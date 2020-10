Roma, Pedro: "Scudetto? Difficile, ma non impossibile"

"Sono contento per il gol, la squadra e i tre punti. Abbiamo fatto una buona partita, una soddisfazione soprattutto per la squadra. Il cuore come esultanza? Per la mia fidanzata, la famiglia e i figli. Poi il cuore alzato verso il cielo per una persona scomparsa di recente. È stata una partita difficile perché l'Udinese è stata molto compatta, ma siamo contenti di aver trovato i tre punti. Adesso testa alla prossima partita, perché la Roma gioca sempre per vincere. Sono contento di essere qui, con questi giocatori. Noi abbiamo l’obiettivo di vincere sempre, è difficile ma pensiamo partita dopo partita. Vogliamo entrare in Champions League e, perché no, rientrare nella lotta scudetto. È difficile ma proviamoci". Così Pedro, autore del gol vittoria per la Roma contro l'Udinese, dopo l'1-0 che ha dato il primo successo a Fonseca in campionato.

Serie A, la Roma vince a Udine: decide una perla di Pedro

Serie A, Juventus - Napoli a rischio: ecco cosa prevede il regolamento

Torna alla home page