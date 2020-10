Serie A, Juventus - Napoli a rischio: ecco cosa prevede il regolamento

Juventus - Napoli è a serio rischio. La Asl della Campania ha bloccato la partenza degli azzurri direzione Torino, applicando il protocollo regionale che impone l'isolamento in caso di una positività di un componente di un gruppo familiare, aziendale o societario. La domanda che si pongono tutti gli appassionati di calcio è cosa succederà ora in caso di mancata disputa della partita.

IL REGOLAMENTO - Dopo lo scoppio del focolaio nel Genoa, la Lega Serie A ha convocato un consiglio d'urgenza (tenutosi tra il 30 settembre e 1 ottobre) per deliberare un regolamento da seguire in caso di positività nei club. Il comunicato ufficiale n° 51 sul sito della Lega elenca i 7 punti che contemplano tutte le eventualità. Se il Napoli non si presentasse a Torino domani sera, con meno di 10 giocatori positivi al Covid (al momento sono 2, Zielinski ed Elmas) e quindi avendo la disponibilità di almeno 13 calciatori (tra cui un portiere), dovrebbe subire il 3-0 a tavolino. Ovviamente in questo caso subentra una variabile esterna (e il regolamento riporta 'fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali'), data dall'intervento dell'autorità sanitaria che ha impedito alla squadra di Gattuso di abbandonare il capoluogo partenopeo. Il protocollo Figc, validato dal Comitato Tecnico Scientifico, non copre un caso simile a quello capitato al Napoli (un positivo nel penultimo giro di tamponi e un altro nell'ultimo giro prima della partita) e la Asl ha deciso di intervenire in modo prudenziale. Un nodo difficile da districare, che avrà un impatto anche sul futuro svolgimento regolare del campionato.

LAZIO, IL REPORT DA FORMELLO E LE ULTIME VERSO L'INTER

LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI PRIMA DELL'INTER

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB