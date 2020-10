Serie A, la Roma vince a Udine: decide una perla di Pedro

Una Roma ancora in costruzione vince la prima gara stagionale espugnando la Dacia Arena. I giallorossi superano l'Udinese grazie a un gran gol di Pedro, ma devono ringraziare soprattutto Mirante. Il portiere della squadra di Fonseca è determinante in almeno quattro occasioni e nega la gioia del gol a Lasagna e all'ex Okaka. Gli ospiti, insidiosi con Dzeko, sfruttano al meglio un errore in disimpegno dei friulani con Pedro che esplode un bolide dal limite che non lascia scampo a Musso. La Roma sale a quattro in classifica, mentre i bianconeri restano ultimi con zero punti all'attivo.

