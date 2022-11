Roma, Pellegrini carica i tifosi: "Derby partita da vincere. Sarà speciale"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

AL termine della sfida di ieri sera tra Roma e Ludogorets, i giornalisti di Sky Sport hanno ovviamente fatto riferimento al derby di domenica prossima nell'intervista a Lorenzo Pellegrini. Il calciatore è da sempre un tifoso giallorosso e come Zaniolo, ha promesso ai suoi tifosi di dare il massimo per affrontare la stracittadina: “Dentro lo spogliatoio non devo lavorare molto su questo aspetto perché ci sono i tifosi che ci fanno sentire questa passione. Sappiamo che è una partita da vincere, sarà così domeniche e per le altre partite. Sarà una partita speciale”.