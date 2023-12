Roma, quante espulsioni a favore: la media è impressionante

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Roma - Napoli ha chiuso la diciassettesima giornata di Serie A. I giallorossi hanno vinto grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku, che ha chiuso l'incontro. A prendersi la scena, però, è stato l'arbitro Colombo, che ha mostrato per ben due volte il cartellino rosso ai giocatori di Mazzarri. Infatti, prima Matteo Politano e poi Victor Osimhen sono stati allontanati dal terreno di gioco dal fischietto della sezione di Como. Si tratta rispettivamente della sesta e settima espulsione a favore della squadra di José Mourinho in 23 partite stagionali. Il totale è una media di un cartellino rosso per gli avversari ogni 3,2 gare. Un dato che non è passato sicuramente inosservato nell'annata dei giallorossi.