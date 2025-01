Roma, Ranieri: "La Lazio è una grande squadra, ma noi siamo rimasti compatti"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post partita del derby contro la Lazio, il tecnico della Roma Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Dobbiamo partire cercando di attaccare e di fare il nostro gioco in verticale. I nostri ragazzi sono stati bravi a sfruttare subito le prime occasioni. Pellegrini? Ieri parlando con lui ho capito che aveva una voglia matta di fare il capitano in questo derby e l'ho messo. Quinta vittoria su cinque nel derby? Non c'è nessun segreto. Non mi prendo meriti, senza giocatori dove vado? In queste partite non devo stare a caricare sempre i giocatori, lo fa già la tensione della sfida. La Lazio è una grande squadra e l'abbiamo battuta, nel secondo tempo ci hanno messo lì. Noi siamo rimasti compatti, sono contento della gara".