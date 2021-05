Roma, rischiato il ko a tavolino anche in Europa: il retroscena clamoroso

La Roma è uscita vincitrice per 3-2 nel ritorno della semifinale di Europa League con lo United, ma in virtù del 6-2 dell'andata, ha abbandonato la competizione. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei però, i giallorossi avrebbero rischiato per la terza volta, dopo i casi con Verona e Spezia, di subire un altro 3 a 0 a tavolino. Il motivo? Fra i convocati figurava anche Simone Farelli, quarto portiere che però non è in lista Uefa. I giallorossi erano convinti che avrebbero potuto utilizzarlo vista l'indisponibilità di Pau Lopez. Ma il regolamento prevede che si possa aggiungere un portiere solo in caso ci siano due assenze tra i tre i portieri già presenti sulla lista Uefa. Nel match di ieri sera la Roma aveva sia Fuzato che Mirante disponibili, e nel caso in cui Farelli fosse finito nella distinta ufficiale, il club di Friedkin avrebbe rischiato la terza sconfitta a tavolino della stagione.

