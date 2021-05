Lazio, Oddo: "Per la Champions c'è, e se dovesse vincere col Torino..."

La volata Champions sembra più avvincente che mai, con la Lazio che resta aggrappata alle primissime posizioni, visto anche il recupero del match con il Torino da disputare. Di questo e altro ne ha parlato l'ex terzino biancoceleste Massimo Oddo, intervenuto sulle frequenze di Radio Bianconera: "È lì, se dovesse conquistare i tre punti contro il Torino sarebbe lì ed essendoci qualche scontro diretto potrebbe approfittarne. Anche il calendario credo che sia un po’ più complicato per Juventus e Milan. Credo che gli scontri diretti alla fine faranno tanto ".

JUVE - MILAN - " Non so chi prevarrà, è una partita aperta a tutto. Entrambe non arrivano in un momento felicissimo, conterà tutto ma soprattutto lo stato mentale ".

Siviglia, Papu Gomez: "Qualcuno voleva vedermi sparire"

Lazio, 21 anni fa il successo a Bologna: "A una gara dallo scudetto" - VD

TORNA ALLA HOME PAGE