Siviglia, Papu Gomez: "Qualcuno voleva vedermi sparire"

Da Gennaio approdato al Siviglia, Papu Gomez è tornato a parlare della sua esperienza attuale e del suo ultimo periodo a Bergamo, ai microfoni di Dazn: "Sapevo che c’era chi voleva vedermi sparire in campionati strani come l’Arabia o MLS. Non potevo finire male la mia carriera in campionati scarsi. L’anno scorso sono stato votato come miglior centrocampista della Serie A. Dovevo andare in una grande squadra. Qui c’è gente di grande esperienza come Rakitic, Fernando. Mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo ".

