Roma, si ferma Felix Afena Gyan: è positivo al Covid-19

Problemi in casa Roma. Felix Afena Gyan non sarà a disposizione di José Mourinho dopo essere risultato positivo al Covid-19. La società ha comunicato la notizia con una nota sottolineando che il giocatore sia stato messo in isolamento.

IL COMUNICATO - "L’AS Roma comunica che, in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, il calciatore Felix Afena Gyan, vaccinato, è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare".