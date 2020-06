Roma, Smalling: il Manchester United chiede l'acquisto per giocare in Europa

La Roma ha bisogno di garanzie. Il club giallorosso sta lavorando per trovare un accordo con Manchester United e Arsenal per consentire a Smalling e Mkhitaryan di disputare l’Europa League. L’esterno armeno, Zappacosta e Kalinic hanno già prolungato il loro prestito fino a fine stagione. Più difficile la situazione legata a Smalling. Per il Manchester United, ancora non certo di un posto in Champions per il prossimo anno, l’Europa League è un obiettivo fondamentale. Nel loro cammino, i Red Devils potrebbero trovarsi di fronte gli uomini di Fonseca, se dovessero passare il turno con il Siviglia. Non concedere il prolungamento per Smalling sarebbe un vantaggio per Solskjaer. L'accordo per trattenere il difensore inglese fino a fine campionato è stato raggiunto, ma non per la competizione europea. Le due società sono in contatto anche per il riscatto definitivo da parte della Roma, che però non è ancora riuscita a soddisfare le richieste del Manchester United.