Roma, sprofondo rosso di debiti: da 9 a 302 milioni nell’ultimo decennio

RASSEGNA STAMPA - La situazione economica della Roma continua ad essere difficile. Circa un anno fa Dan Friedkin ereditava lol club con 300 milioni di debiti e le conseguenze della crisi del Covid-19. A 12 mesi di distanza la situazione non è migliorata. I conti della società giallorossa continuano ad essere in rosso. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, c'è stata un'impennata dell’indebitamento finanziario netto: dai 9 milioni del 30 giugno 2010 ai 302 del 30 giugno 2021. Una montagna di debiti in continuo aumento che non fanno di certo dormire sonni tranquilli alla dirigenza. Nell’ultimo anno la posizione finanziaria netta del club rimane stabile. Al 31 dicembre 2020 il saldo negativo era sceso a 248 milioni per poi risalire a 302 al 30 giugno 2021, ma la differenza sta principalmente nei finanziamenti elargiti dall’azionista tra aprile e giugno destinati a essere convertiti in “equity” per completare l’aumento di capitale da 210 milioni entro fine anno. L’unico apporto esterno “nuovo” è il prestito bancario da 6 milioni sottoscritto a marzo.