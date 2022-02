Roma, striscione dei tifosi davanti alla FIGC: “Ora basta, pagliacci” - FOTO

I tifosi della Roma si ancora contro gli arbitri. Nella notte alcuni supporters giallorossi hanno esposto, fuori la sede della FIGC nella Capitale, uno striscione di protesta nei confronti dei direttori di gara italiani accusati, in particolare da Mourinho, di non usare lo stesso metro di giudizio tra le varie squadre. L'ultimo episodio contestato è stato il gol di Zaniolo negli ultimi minuti di Roma-Genoa, annullato da Abisso per un pestone evidente di Abraham su Vazquez. Sullo striscione la frase: "Il regolamento è uguale per tutti, ma non tutti siamo uguali davanti al regolamento... Ora basta, pagliacci".