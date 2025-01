Roma, Tonetto dice la sua sul derby: "Bisogna rispettare la Lazio!"

TUTTOmercatoWEB.com

A poche ore dal derby sono tanti gli ex protagonisti della stracittadina, sponda laziale e romanista, che dicono la propria su ciò che significa vivere una partita come questa nelle vesti di chi scende in campo. Ai microfoni de Il Tempo ha parlato Max Tonetto, ex giallorosso tra il 2006 e il 2010, che ha sottolineato come, nel momento che sta vivendo la Roma, sia l'aspetto mentale a far la differenza. Proprio per questo motivo, l'ex difensore si augura che la Lazio non venga sottovalutata. Ecco le sue parole: "Finora ha disputato un buon campionato ed è fondamentale rispettare la Lazio. Ovviamente una vittoria potrebbe rilanciare la squadra, al contrario una sconfitta potrebbe complicare ulteriormente la situazione. Meglio non pensarci ora".