Roma, Wjnaldum ko e i tifosi se la prendono con Afena Gyan: "Vattene"

L’infortunio di Wijnaldum accaduto ieri nel corso dell’allenamento a Trigoria, ha generato tensioni in casa Roma. Sgomento non solo all’interno della squadra, ma anche tra i tifosi che ora stanno bombardando i social con insulti e minacce rivolte a colui che si è reso sfortunatamente protagonista dello spiacevole evento: Felix Afena Gyan. Il giocatore è nell’occhio del ciclone, è stato preso di mira dai supporter giallorossi che lo stanno accusando pesantemente senza sconti. Appellativi coloriti e beceri, poco rispettosi della persona che trascendono lo sfottò del calcio e invadono la sfera umana toccandone la dignità. Non c’è sensibilità, rispetto e comprensione, solo cattiveria e frustrazione provenienti da menti stolte e contorte prive di vergogna. Oltre all'intervento che ha causato la frattura della tibia dell'olandese, c'è anche il rifiuto del giovane attaccante al trasferimento alla Cremonese. No che per ora tiene bloccato Andrea Belotti. La combinazione dei due episodi ha fatto esplodere la polemica social, ma i messaggi apparsi sul profilo del ghanese sono ingiustificabili. Tra minacce, insulti e parolacce, si va dal classico "Vattene, non ti voglio più vedere" al "Oltre a rifiutare le squadre, rompi pure i compagni di squadra". Non una bella pagina di sport.