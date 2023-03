Roma, Zampa non ci sta: "Lazio? Per me il derby è contro la Juventus"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alberto Fornasari

Vincere è sempre bello, soprattutto se la vittoria coincide con la conquista del derby. La Lazio, dopo aver portato a casa la stracittadina dell'andata, batte ancora la Roma e si aggiudica anche il derby di ritorno. Eppure, sponda giallorossa, c'è qualcuno che non considera Lazio - Roma un derby ma più una "partita fastidiosa". Parola di Carlo Zampa che ha così affermato ai microfoni di Romanews.eu: "Il mio vero derby è quello con la Juventus, quella con la Lazio è solo una partita molto fastidiosa. E’ una partita persa che interrompe la possibilità di poter agganciare la zona Champions, anche se siamo ad un solo punto dal Milan. Purtroppo Ibanez non è la prima volta che fa cose di questo genere. La prima ammonizione mi è sembrata eccessiva, un arbitro di personalità sarebbe dovuto andare dal giocatore ed avvertirlo. L’espulsione ha messo in difficoltà la Roma e purtroppo la partita è andata in quella maniera".