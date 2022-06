Roma - Zaniolo pace finita: il messaggio della società è chiaro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra la Roma e Nicolò Zaniolo le acque sono più che mai agitate. Come riportato da La Gazzetta dello Sport alla società non sarebbero andate giù le ultime dichiarazioni del calciatore e del suo entourage. Per questo i Friedkin hanno deciso di usare il pugno duro per far capire a Zaniolo che sono loro ad avere il coltello dalla parte del manico soprattutto perché il suo contratto scade nel 2024 e saranno quindi loro a chiamare nel momento in cui decideranno di intavolare un rinnovo. Insomma il messaggio è chiaro: "Troppe parole e poca gratitudine", verso la società che lo ha sempre appoggiato. Dal canto suo il giocatore ha già alzato le sue richieste a 4-5 milioni a stagione compresi bonus rispetto ai 3.5 che chiedeva solo qualche mese fa.