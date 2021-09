Roma, Zaniolo stacca i social in vista del derby con la Lazio

Domenica 26 settembre all’Olimpico andrà in scena il tanto atteso derby della Capitale, la Lazio di Maurizio Sarri ospiterà la Roma di Mourinho. Le squadre si stanno preparando, anche in vista del turno infrasettimanale, e Nicolò Zaniolo lo fa in un modo del tutto particolare e personale. L’attaccante giallorosso ha ripreso ad allenarsi e a giocare dopo un lungo periodo di stop a causa di un infortunio, per recuperare la forma si allena costantemente non solo in campo ma anche a casa. In queste ultime ore il giocatore ha deciso di prendersi una pausa dai social, questa volta la motivazione non riguarda la sua vita privata ma solo la voglia di concentrarsi sul calcio in vista soprattutto della gara contro la Lazio.

