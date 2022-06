Romagnoli a cena con un ex Lazio. I tifosi: "Portalo a casa" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Il futuro di Alessio Romagnoli è ancora tutto da scrivere. Il difensore, che ha alzato al cielo lo Scudetto con il Milan da capitano, non ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri e sta cercando una nuova avventura da svincolato. In pole per il giocatore c'è la Lazio, squadra del cuore di Alessio, ma ancora manca l'intesa totale. Il club biancoceleste è davanti a tutti, ma dovrà chiudere prima qualche cessione come quella di Acerbi. Intanto il difensore classe '95 sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza nella sua città natale, Anzio, prima di ricominciare a lavorare sul campo in vista della prossima stagione. Ieri sera cena fuori per lui in un ristorante situato nei pressi del porto, dove ha incontrato l'ex Lazio Cesar. Il brasiliano, protagonista con l'aquila sul petto dal 2001 al 2006, ha postato una foto con Romagnoli sul suo profilo Instagram. Che non sia un indizio in più sul prossimo futuro del difensore. I tifosi, scatenati scatenati nella sezione commenti, hanno espresso la loro volontà: "Portalo a casa", "Cesaretto, portalo a Roma", "Fallo fimare".