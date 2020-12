Romagnoli: "Sono un tesserato del Milan, ma tifo Lazio"

Intervistato da Milan Tv, Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha ricordato le emozioni vissute nella semifinale di Coppa Italia disputata tre stagioni anni fa contro la Lazio: "Fu una partita bellissima sia quella di andata che quella di ritorno. Sono un tesserato del Milan e darò sempre tutto per questa maglia ma sono anche un tifoso della Lazio e credo sia giusto dirlo. Decisi di non esultare per la mia fede ma sono stato molto contento per quello che avevamo fatto. Fu un momento molto emozionante. Un gruppo bello, una serata fredda e una squadra trascinata da Rino. Fu un momento molto bello come quando segnai due gol all’ultimo minuto con Genoa e Udinese ".

