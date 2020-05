Ronaldo: “Il 5 maggio? Quella Lazio poteva fare danni in ogni momento”

Luiz Nazario de Lima, in arte Ronaldo, ha parlato della pesante sconfitta subita dalla sua Inter quel famoso 5 maggio con la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni durante una diretta Instagram con Del Piero: "Abbiamo perso noi la partita, senza altre interferenze. Eravamo primi, la Lazio non si giocava niente… Sono successe cose strane in settimana, si parlava di Nesta all’Inter per esempio. Ci siamo arrivati rilassati ed è stato uno sbaglio, la Lazio con quei giocatori poteva fare danni in ogni momento. Noi abbiamo perso con l’attitudine, nel come abbiamo preparato la partite. Ci furono troppe distrazioni, ma detto questo è una ferita. Ogni anno il 5 maggio mi taggano nella foto in cui piango sui social”.