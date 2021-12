Sabatini: "Mi chiedo come ho fatto a non prendere Sarri"

Il calciomercato a volte è fatto anche di grandi rimpianti. Ne sa qualcosa Walter Sabatini che oltre ad aver scoperto diversi talenti ha ammesso di essersi fatto sfuggire un ottimo giocatore come Lewandowski. Non solo, ai tempi dell'Arezzo fece altrettanto anche con Maurizio Sarri, come raccontato a Tuttosport: “Quando ero a Palermo, Lewandowski giocava in Serie B polacca. Mi piacque e provai a prenderlo, ma preferiva giocare un altro anno in patria. Il rimorso è di essermi fermato lì, magari sarei dovuto volare a casa sua per convincerlo. Il secondo rimpianto? Sarri, quando ero ds dell’Arezzo e lui allenava nei dilettanti. Mi chiedo come feci a non prendere uno così bravo e che fumava così tanto”.