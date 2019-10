Saha: “I tifosi della Lazio non sono razzisti, mi hanno trattato benissimo”

Louis Saha e la Lazio, una storia complicata. Almeno sul campo. La carriera dell'ex attaccante è stata costellata da alti e bassi, e ha visto al Manchester United il suo punto di svolta: “Allo United sono arrivato in alto, mi sentivo un bambino in mezzo a van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Giggs, Scholes, e questo mi ha reso un calciatore migliore perché avevo grosse responsabilità ma zero pressioni, perché prima di me dovevano sempre giocare loro, no?", ha detto in una bella intervista a footbola.it. Cinque anni a buoni livelli, due Premier e una Champions League nel palmarès anche se vissuta dalla panchina - “Resta un ricordo che racconterò ai miei figli” - e poi la discesa verso il ritiro dal calcio giocato. Arrivato l'8 agosto 2013, il giorno del suo 35° compleanno. Quella biancoceleste è stata l'ultima maglia che indossato, Roma - Lazio 0-1 del 26 maggio l'ultima partita ufficiale come tesserato di un club. “La Lazio è un’opportunità arrivata tardi, come vorrei esserci andato due anni prima…” - ha detto Saha, prima di respingere le accuse di razzismo nei confronti della tifoseria laziale - “Il calcio italiano è diverso, più tattico rispetto alla Premier. Per me è stata comunque un’esperienza positiva perché volevo conoscere l’Italia come paese, come cultura. Rimango però sorpreso dell’immagine razzista dipinta sulla Lazio, con me club e tifosi sono stati grandissimi nonostante non fossi al top a livello fisico e, dunque, motivazionale”. Il francese ha poi parlato del suo presente, la sua società di consulenza: Axis Stars. “Ho collaborato in Stellar Group, che è stata la mia agenzia, poi ho imparato come funzionasse il meccanismo e ho voluto cambiarlo. Quando ti doti di un agente, deleghi delle questioni importanti. Penso che i calciatori debbano esservi invece coinvolti direttamente, devono capire quel che fanno altrimenti a 25 anni hanno terminato la loro carriera”, ha concluso Saha.

