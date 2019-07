Salernitana, Bollini: "Mi fidai della parola di Lotito, l'esonero fu ingiusto..."

Una lunga esperienza alla Lazio, poi anche l’avventura alla Salernitana. Alberto Bollini per tanti anni è stato al servizio di Claudio Lotito: cinque anni nelle giovanili biancocelesti (dal 2010 al 2015), poi uno in Serie B. Il tecnico di Poggio Rusco arrivò in granata nel dicembre 2016 al posto del dimissionario Sannino, concluse la stagione e iniziò anche quella successiva. Ma un digiuno di quasi due mesi senza vittorie gli costò la panchina nel dicembre 2017. Bollini ne ha parlato in un’intervista a ‘Il Mattino’ raccontando anche il suo rapporto con Lotito: “L’anno precedente ero arrivato a dicembre, con un clima difficile anche nello spogliatoio. Nonostante tutto, con pochi ritocchi a gennaio, facemmo un girone di ritorno con media playoff. Se si fosse pazientato un attimo credo che, condividendo un mercato equilibrato a gennaio, avremmo avuto chance per proseguire una stagione che tra ottobre e novembre ci aveva portato dodici risultati utili consecutivi e tante rimonte. Però, la società può decidere in qualsiasi momento di esonerarti: a me fece male, lo ritenni ingiusto, ma nella vita bisogna saper accettare. Lotito mi conosce come persona. Mi dispiace perché con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto e mi sono fidato di un accordo che avevamo stipulato. Alla Lazio avevo tre anni di contratto, venni a Salerno e si interruppe tutto, con la promessa che ci saremmo dovuti rivedere”. Nell’ultima stagione Bollini ha allenato il Modena in D, venendo esonerato a fine stagione dopo aver perso lo spareggio promozione con la Pergolettese.

