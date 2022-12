Salernitana, caccia al portiere: doppio sondaggio in casa Lazio

Fonte: TuttoSalernitana

La Salernitana è a caccia di un portiere. L'infortunio di Sepe, che salterà le prime 4/5 dopo la ripresa del campionato, costringe il club campano a muoversi in entrata. L'obiettivo però è quello di non creare dualismi con l'ex estremo difensore del Napoli. I profili seguiti sono quelli di Berisha, Gollini e Sirigu che però rischiano di impensierire lo stesso Sepe nel ruolo di primo portiere. Ecco che allora si valutano anche altre piste, due in particolare arrivano dalla Lazio. Secondo TuttoSalernintana, i granata starebbero pensando a Marius Adamonis, terzo portiere nelle gerarchie biancocelesti. Per il lituano si tratterebbe di un ritorno dopo averci già giocato nelle stagioni 17/18 e 20/21. Può diventare un'idea anche Luis Maximiano, secondo dietro a Provedel e ormai ai margini del progetto Sarri. Il portoghese ha qualche richiesta dalla Spagna, ma potrebbe anche pensare di restare a giocarsi le proprie carte in Italia.