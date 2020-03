Salernitana, Cicerelli: "Firma con la Lazio? Solo una formalità..."

Nell'ultima sessione di calciomercato, Emanuele Cicerelli ha firmato un contratto con la Lazio, rimanendo però in prestito tra le fila della Salernitana. La decisione ha scatenato tante polemiche negli ambienti del tifo granata. In un'intervista rilasciata a granatacento.com, il centrocampista è tornato sull'argomento: “Sì, e ci può stare che un tifoso ci resti male e si infastidisca. Ci tengo a precisare una cosa, però: il mio pensiero è rivolto alla Salernitana, non sono assolutamente il tipo che tira indietro la gamba perchè immagina il futuro altrove. Non è nella mia indole, voglio sempre dimostrare di essere valido anzitutto a me stesso. A Salerno sto benissimo, devo tanto a questa piazza e la firma con la Lazio è semplicemente un qualcosa di formale e “burocratico” come la dirigenza ha spiegato anche pubblicamente. C’è stato un riconoscimento al mio impegno, ma non ho nessun problema a dire che resterei volentieri in granata. C’è una tifoseria meravigliosa, una città a cui mi sono affezionato, un allenatore che mi ha dato tanto. Cosa chiedere di più?”.

