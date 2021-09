Salernitana, fiducia a tempo a Castori: tre in corsa in caso di esonero

Tre sconfitte pesanti per la Salernitana nelle prime tre giornate di campionato. In particolar modo l'ultimo 4-0 subito in casa del Torino ha fatto scricchiolare la panchina di Fabrizio Castori. Come riporta Tuttomercatoweb.com c'è stato un incontro con il ds Angelo Fabiani e per il momento la società rinnova a tempo la fiducia al tecnico: saranno decisive le prossime due partite contro Atalanta e Hellas Verona. In caso di esonero si fanno già i primi nomi in corsa per la sostituzione, in particolare quelli di Davide Nicola, Rolando Maran e Fabio Liverani.

