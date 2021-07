Salernitana, Gravina: "Non si cambierà di una virgola quello che abbiamo chiesto"

Un altro traguardo incredibile quello raggiunto ieri sera dall'Italia di Mancini che battendo il Belgio per 2-1 ha conquistato la semifinale dell'Europeo che si giocherà a Wembley. Anche il presidente della Figc Gabriele Gravina ha commentato la vittoria a margine della conferenza stampa per la presentazione di Rocchi: "L'Italia può vincere l'Europeo? La risposta è la stessa della vigilia, quando dissi che il sogno era arrivare a Wembley con un progetto entusiasmante. Mi sembra che l'obiettivo sia stato centrato, adesso può succedere di tutto. Dobbiamo continuare su questa strada e con questo entusiasmo e spirito di gruppo che contamina tutto il nostro Paese".

"Questa Nazionale ha dimostrato fin dall'inizio di voler dare una nuova speranza a tutto il Paese e di voler raccontare una nuova storia agli italiani. I ragazzi hanno dimostrato di aver recuperato il sentimento di attaccamento e dedizione che era mancato in un momento così difficile".

Poi sulla situazione legata alla Salernitana: "Siamo in dirittura perché oggi scadono le condizioni che abbiamo posto. Non si cambierà una virgola da quello che noi abbiamo chiesto. Non è vero che il trust richiedeva solo alcune piccole sfumature, al di là di alcune comunicazioni arrivate, e lo dico chiaramente. È un trust che richiedeva una rivisitazione molto profonda cosa che in termini di rassicurazioni abbiamo avuto. Aspettiamo con molta ansia questa risposta dalle due società proprietarie della Salernitana e siamo convinti che si arriverà a una soluzione. E la soluzione ha un solo passaggio obbligato, prendere per atto dovuto tutto quello che abbiamo indicato".

