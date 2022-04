Salernitana, Iervolino è una furia: "Il vaso è pieno, siamo stati danneggiati"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

"Il vaso è pieno. Gli arbitri ci hanno notevolmente danneggiato. Mi sto facendo sentire, vorrei portare in Lega e alla Figc un punto all'ordine del giorno, una maggiore professionalità da parte degli arbitri e, sicuramente, l'occhio di falco. Sono curioso di sapere chi starà dalla mia parte e chi, invece, si defilerà perché vorrei ascoltare tutti i presidenti e le loro motivazioni. Il problema c'è, esiste e non possiamo fare come gli struzzi". Queste le parole del presidente della Salernitana Danilo Iervolino, riportate dall'Ansa, in merito degli episodi arbitrali che hanno colpito la società granata.