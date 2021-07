Salernitana, il ds Fabiani: "Fatto tutto ciò che la Figc richiedeva. E sui rapporti con la Lazio..."

Angelo Fabiani è intervenuto ai microfoni di Telecolore. Il direttore sportivo della Salernitana ha fatto il punto della situazione sul trust dei granata: "Di tutta questa vicenda hanno parlato un pò tutti tranne le persone deputate. Alcune volte certe dichiarazioni possono infastidire. Viviamo in un mondo in cui tutti vogliono apparire. Noi siamo fiduciosi e rispettosi delle istituzioni. Ciò che è stato chiesto abbiamo fatto. Mi auguro che in seguito non ci sia l'avvocato di turno che dica cose inesatte. Le cose vere e certe sono quelle pubblicate dalla Salernitana che si possono poi confrontare con la documentazione prodotta".

RAPPORTI CON LA LAZIO - "Rapporti con la Lazio? Il problema si poneva dal punto di vista di terzietà nei confronti della Lazio e delle sue società correlate. Si è proceduto per quello richiesto, non ci sono state mai frizioni o litigi. C'è stato uno scambio di idee. L'era Lotito-Mezzaroma si è conclusa al triplice fischio di Pescara. Da quel momento abbiamo iniziato a lavorare in tal senso sul trust, non è possibile risolvere una situazione del genere in pochi giorni".

DOCUMENTAZIONE - "Abbiamo presentato tutto quello che ci ha richiesto la Federazione. Non è una società indebitata o sull'orlo del fallimento ma una società gestita in modo trasparente e pulito e in salute. La documentazione presentata è ampiamente sufficiente. Sull'iscrizione ritengo, vista la terzietà e la serietà della FIGC, visto il merito sportivo acquisito sul campo e la documentazione esaustiva in tutti i punti, che non ci debbano essere problemi. Altrimenti ci avrebbero detto che il trust non andava bene e mi dispiace che è stato detto nei giorni scorsi che il trust della Salernitana sia stato bocciato e che all'improvviso in Italia siano diventati tutti esperti di trust. Tranquillizzo l'ambiente e la tifoseria, dalla vecchia proprietà è stato fatto di tutto e di più affinchè il merito sportivo acquisito sul campo venga garantito".

