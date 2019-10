Salernitana, il ds Fabiani redarguisce Kiyine: "Pensi a fare il calciatore"

"La rete è dedicata al mister perché quando stava al Chievo l’hanno trattato di m... e per questo gli dedico il gol. Io mi ricordo di queste cose". Aveva risposto così Sofian Kiyine, centrocampista della Salernitana in prestito dalla Lazio, dopo la sua rete siglata al Chievo nello scorso turno infrasettimanale di Serie B. Parole che non sono piaciute al ds dei granata, Angelo Fabiani. Non c'è difesa personale che tenga, nemmeno quella per il proprio allenatore. Ecco il pensiero del dirigente della Salernitana registrato da TMW Radio: "Non condivido ciò che ha detto Kiyine, deve pensare a fare il calciatore. Mi dissocio dalle sue parole su Ventura e sul suo rapporto con il Chievo, non credo abbia bisogno di avvocati. Sono tanti anni che sta nel mondo nel calcio, la parentesi in Nazionale è stata negativa non solo per demeriti suoi. Ha sempre fatto bene, è motivato come un trentenne ed è un maestro di calcio: ci sono tutte le componenti per crescere ancora, vorrei ricordare che siamo la seconda squadra più giovane del campionato".

