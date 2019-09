Salernitana-Chievo, Kiyine dedica il gol a Ventura: “L'hanno trattato di m..."

Due rigori, due gol. Se non fosse stato per quel rosso nel finale della sfida contro la sua ex Chievo, il voto alla settimana di Kiyine sarebbe stato da 10 e lode. Il centrocampista marocchino è in prestito dalla Lazio alla Salernitana e, in granata, ha ritrovato quel Gian Piero Ventura che l'anno scorso l'aveva allenato per soli 20 giorni proprio in gialloblu. Non un'esperienza fortunata, quella dell'ex ct della nazionale a Verona, che se ne andò lasciando un pessimo ricordo a tifosi e società. Per questo a margine della partita Kiyine ha dedicato il gol al suo allenatore, ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: "La rete è dedicata al mister perché quando stava al Chievo l’hanno trattato di m... e per questo gli dedico il gol. Io mi ricordo di queste cose".

