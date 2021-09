Salernitana, il ds Fabiani: "Ribery qui sarebbe come Maradona a Napoli"

Concluso il mercato la Salernitana sta provando a rinforzare la sua rosa pescando dalla lista degli svincolati. Il nome più caldo in questo momento è quello di Frank Ribery che era stato accostato anche alla Lazio. Il ds Fabiani, ai microfoni di Radio KissKiss, ha parlato così del possibile arrivo del francese a Salerno: “Nella Salernitana non c’è soltanto Simy. Abbiamo un organico importante con tanti giocatori che sono delle sicurezze. La squadra è completa in tutti i suoi reparti. Poi se viene una ciliegina sulla torta come Ribery sarà tutto di guadagnato. Portare il campione francese a Salerno sarebbe come portare Maradona a Napoli. Il giocatore innalzerebbe la visione globale del calcio in una piazza come la nostra. L’offerta c’è ed il giocatore la sta valutando. Siamo fiduciosi. È vero che può esserci un interesse per questo calciatore, ma per fare i matrimoni bisogna essere in due. Noi l'idea ce l'abbiamo. Per trovare un accordo ci vogliono giorni, contatti continui. Non è neanche un problema economico, è un problema di fattibilità. La Salernitana può essere interessata, ma deve arrivare anche l'ok del calciatore".