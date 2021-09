Salernitana, l'amministratore Marchetti: "Cessione del club? C'è qualche interesse"

Questione ancora aperta quella legata alla cessione della Salernitana. I trustee stanno lavorando per la vendita della società e l'amministratore unico Marchetti si è espresso così a riguardo: "Sono orgoglioso di rappresentare una grande azienda, che funziona, che è in attivo, che guarda al futuro con orgoglio" le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei - "Ribery è un galantuomo che sa giocare benissimo al calcio. La cessione del club? Per quanto ne so c'è qualche interesse, speriamo che l'azienda trovi un compratore economicamente ed eticamente adeguato".