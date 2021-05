Si è tenuto oggi il Consiglio Federale in FIGC per discutere, tra le altre cose, anche della questione Salernitana. La decisione presa è che Claudio Lotito avrà tempo fino al 25 giugno per cedere il club campano. Nel caso in cui la cessione non avverrà entro questa data la squadra non verrà ammessa al campionato.