Salernitana, Lombardi sull'infortunio: "Lavorerò per non dover andare più a terra" - FT

Cristiano Lombardi, nell'ultima gara della sua Salernitana contro il Crotone, si è infortunato ed è stato costretto ad abbandonare il campo al 38' del primo tempo. Il classe '95 di proprietà della Lazio, a distanza di qualche giorno dal nuovo stop, ha condiviso un messaggio con i propri followers di Instagram: "Grazie a tutti per i messaggi di questi giorni! Lavorerò il più duramente possibile per non dover più andare a terra in questo modo! Ora tiferò a gran voce per questo splendido gruppo che siamo, per far sì che questa Città e questa grande squadra si possa giocare qualcosa di importante! Forza Salernitana".

