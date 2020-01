Salernitana, Lotito usa il pugno di ferro: Cerci multato per uno “sgarro” su Instagram

Alla Salernitana è scoppiato il caso-Cerci. Per due ragioni, in realtà. La prima è di natura tecnica, la seconda social: due questioni legate tra loro dal filo unico della delusione cocente. L'ex Torino e Milan, tra le altre, è arrivato in estate a Salerno come il grande colpo in grado di accendere la piazza dopo diverse annate al di sotto delle aspettative. Un acquisto da Serie A, sulla carta, che sul campo ha invece accumulato ben 4 presenze per un totale di 54' minuti giocati. Fin dal principio, infatti, la forma fisica scadente di Cerci gli ha impedito di allenarsi regolarmente, facendolo scivolare in fondo alla piramide delle gerarchie di mister Ventura. Oltretutto suo (ex, forse) grande estimatore. Ora la ciliegina sulla torta. Come riporta il corrieredellosport.it, il presidente Lotito ha multato l'esterno per aver reso note - tramite una storia su Instagram - le proprie condizioni fisiche mostrando pubblicamente il suo referto medico. Un comportamento che vìola il regolamento interno della società, che ha dunque deciso di sanzionarlo decurtandogli il 25% dello stipendio mensile. Il Collegio Arbitrale della Lega B si pronuncerà sulla vicenda, ma nel frattempo non è escluso che tra le parti si arrivi alla rottura definitiva. Cerci ha un contratto fino al 2021 ma a Salerno, tifosi in primis, sono stanchi: l'ex Toro e la Salernitana potrebbero arrivare alla risoluzione consensuale.

