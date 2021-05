Salernitana, martedì nuovo incontro per la cessione della società: la situazione

Sono giorni decisivi per la Salernitana. Il club, fresco di promozione in Serie A, dovrà essere ceduto per l'impossibilità, da parte di Lotito, di essere a capo di due squadre che militano nella massima serie. Martedì 1° giugno, riporta la rassegna stampa di Radiosei, dovrebbe andar in scena un incontro decisivo nella Capitale tra lo stesso presidente della Lazio, Mezzaroma e un pool di legali. Nel colloquio si dovrà parlare delle mosse da attuale a livello legale per gestire una faccenda tanto complicata come la cessione della società, da chiudere nel minor tempo possibile.

