Salernitana, Mazzocchi dopo l'operazione al ginocchio: "Ecco come sto"

Pasquale Mazzocchi si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico dopo l'infortunio al ginocchio subito durante un allenamento con la Nazionale Italiana. Infatti, in mattinata, l'esterno della Salernitana ha subito un intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Per questo motivo, Mazzocchi resterà lontano dal campo di gioco per circa 3-4 mesi. Dopo l'operazione, il calciatore ha tenuto a informare i suoi tifosi, questo il suo messaggio: "Giorno 1. La voglia di ritornare a fare ciò che amo è tanta, ora massimo impegno e dedizione al lavoro per il ritorno. Ringrazio il prof. Cerulli e la sua equipe". A seguire, Mazzocchi è stato sommerso da tanti messaggi di risposta da parte dei suoi compagni ed ex colleghi di squadra, da Candreva, Pirola e Capezzi fino a Lezzerini, Vacca e all'ex difensore granata e della Lazio, Luiz Felipe.