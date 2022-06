Salernitana, Sabatini: "Futuro? Mi cercano in diversi"

TUTTOmercatoWEB.com

E' avvenuta oggi la separazione tra Walter Sabatini e la Salernitana. L'ormai ex direttore sportivo è arrivato a gennaio e si è reso protagonista della salvezza in campionato ma questo non è bastato però a tener ben duraturo il suo rapporto con il club. Giorni fa si era parlato di una possibile intesa per il rinnovo di Sabatini ma a distanza di poche ore è arrivato l'annuncio dell'addio alla Salernitana. Come riporta sportface.it. l'ex ds è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport per fare chiarezza in merito: "Nicola non è legato a me, è un uomo libero. Con la Salernitana ha un contratto firmato che va depositato. Spero resti, lui è il vero deus ex machina. Iervolino? Sono cose di calcio, diatribe normali, dipende da come si sviluppano – ha aggiunto Sabatini, intercettato alla stazione ferroviaria – Ci sono abituato. ‘Arrivederci e buona fortuna’, ci siamo lasciati così. Futuro? Mi cercano in diversi”.