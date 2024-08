Salernitana, si tratta il sostituto di Dia: un ex Serie A nel mirino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Salernitana a caccia del sostituto di Dia. Nel mirino c'è Joao Pedro, ex attaccante del Cagliari. Il brasiliano è rientrato al Fenerbahce dal prestito al Gremio in Brasile e non rientra più neo piani del club turco. Come riporta Sky Sport, il classe ‘92 starebbe discutendo l’interruzione del rapporto con i gialloblù con cui ha ancora un anno di contratto per poi fare rientro in Italia. Trattativa aperta con la Salernitana, previsto l'assalto in queste ultime settimane di mercato.