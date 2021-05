Salernitana, tragedia durante i festeggiamenti in città: morto un ragazzo in un incidente

Tragedia accaduta oggi durante i festeggiamenti per la salita della Salernitana in Serie A. Al triplice fischio della gara contro il Pescara la gioia è esplosa in città dove i tifosi sono scesi in strada a festeggiare. Purtroppo un ragazzo ha perso la vita schiantandosi con il suo scooter contro un'auto parcheggiata. Il fatto è accaduto sul Lungomare Trieste: il ragazzo era alla guida dello scooter e con lui c'era anche la fidanzata che fortunatamente è rimasta illesa. Niente da fare invece per il ragazzo che nonostante i soccorsi immediati ha purtroppo perso la vita, aveva 28 anni.

