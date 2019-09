Salernitana, Ventura: "Dziczek lo stiamo aspettando, ha solo 20 anni"

Patryk Dziczek è uno dei prospetti più interessanti prestati dalla Lazio alla Salernitana in estate, ma per il momento deve ancora assaggiare il campo. A spiegare il perché della sua esclusione fino ad oggi, ci ha pensato il mister dei campani, Gian Piero Ventura. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Dziczek sta lavorando per poter capire come poter dare il suo contributo. L'errore più grande che potremmo fare è dimenticare che ha 20 anni, dobbiamo lasciargli il tempo per apprendere. Piano piano assimilerà i concetti e le situazioni, lo stiamo aspettando senza fretta".

LA LAZIO CHIUDE IL BILANCIO 2019 IN ROSSO

L'ANGOLO TATTICO DI CLUJ-LAZIO

TORNA ALLA HOMEPAGE