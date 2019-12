Salone del Coni, Negro a LLSN: "Zoff una leggenda. E la Lazio può battere la Juve" - VD

Anche Paolo Negro alla serata in onore di Dino Zoff. Il difensore campione d’Italia con la Lazio ha parlato ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it: “Dino Zoff è una leggenda del calcio e non solo. È anche una persona splendida, sono orgoglioso oggi di essere qui per la presentazione del suo libro”. Poi su Lazio – Juventus: “Sarà una partita bella perché sono squadre che ti fanno giocare. Sono sicuro che i tifosi si divertiranno. La Juventus è sempre la più forte, ma credo sia aperta a tutti i risultati. La Lazio sta facendo bene e può esserci qualche sorpresa. Quella di oggi è una bella Lazio, la mia era un altro calcio. C’erano tanti fenomeni e non è possibile fare paragoni perché è cambiato il movimento intero. Ma è una buona squadra che può far divertire i tifosi. La Champions League? Va centrata, ci siamo stufati dell’Europa League. Vogliamo vedere giocare a Roma squadre più blasonate”.

