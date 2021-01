Salvini sulla riapertura degli stadi: "Spero avvenga il prima possibile. A San Siro in 10 mila, perché no?"

"Prima gli stadi torneranno a ospitare pubblico, meglio è. Ma vale anche per i cinema, i teatri, le palestre: la vita a distanza puo' essere tale nell'emergenza ma non è vita". Ospite de "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento, Matteo Salvini auspica la riapertura degli stadi quanto prima: "San Siro può contenere 70 mila persone, dieci mila potrebbero starci a metri l'una dall'altra. Prima lo sport torna a vivere negli stadi con tutte le precauzioni del caso, meglio è dal punto di vista non solo economico ma anche sociale. Spero di tornare a vedere dal vivo una gara di pallone il prima possibile".

