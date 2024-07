Sampaoli shock su Dembele: la frase offensiva nei confronti del calciatore

TUTTOmercatoWEB.com

Parole scioccanti quelle pronunciate dall'ex allenatore del Marsiglia Jorge Sampaoli che, in un'intervista rilasciata a ‘So Foot’ ha criticato il gioco di Ousmane Dembele usando delle parole che sarebbero da censura.

"Gli altri giocatori sono come spettatori che guardano come andrà a finire l’azione. Sanno che gioca come un autistico: inizia l’azione e la finisce da solo. Non ha la capacità di far brillare un compagno di squadra, sa solo come mettere in luce se stesso”, queste le sue parole decisamente da matita rossa.