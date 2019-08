Sampdoria, Caprari: “Lazio? Grande partita e noi saremo pronti”

Tra 6 giorni inizierà ufficialmente la nuova stagione della Lazio, che debutterà in trasferta sul campo della Sampdoria. I blucerchiati hanno già cominciato ieri il loro cammino, battendo il Crotone in Coppa Italia per 3-1. Tra i protagonisti e i marcatori del match risulta anche Gianluca Caprari. Il centravanti romano, rivitalizzato dopo l'arrivo di Di Francesco sulla panchina doriana, ha parlato ai microfoni di SampTv anche dell'esordio stagionale in campionato contro la Lazio, in programma domenica 25 agosto alle 20.45: "Specialmente la prima in casa è fondamentale, giochiamo davanti al nostro pubblico e spesso abbiamo fatto bene. Domenica ci aspetta una grande partita, ma penso che saremo pronti».

A commentare la sfida di domenica, ci ha pensato anche il neo difensore della Sampdoria, Murillo, che - attraverso il proprio profilo Instagram - ha pubblicato una foto con la seguente didascalia: "Bella vittoria per arrivare con fiducia alla prima di serie A!". La Genova blucarchiata è pronta per l'esordio in campionato. La Lazio troverà al "Luigi Ferraris" una squadra combattiva: vietato prendere sottogamba l'impegno.

Lazio - Roma, i prezzi dei biglietti

Calciomercato Lazio, si cerca l'operazione last minute per l'attacco

TORNA ALLA HOMEPAGE DEL SITO