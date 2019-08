Sampdoria, Crotone ko in Coppa Italia: ora c'è la Lazio in campionato

COPPA ITALIA - Di Francesco aveva chiesto il passaggio del turno e così è stato. Seppur con qualche sofferenza iniziale a causa del gol dopo 8 minuti di Molina, la Sampdoria è riuscita a battere in rimonta il Crotone e a raggiungere così il quarto turno di Coppa Italia dove affronterà il Cagliari. Al vantaggio crotonese hanno risposto Caprari, Quagliarella su calcio di rigore e Maroni: 1-3 il risultato finale. Nel complesso, buona prova per i blucerchiati, che a una settimana dal via del campionato rispondono presente. Appuntamento tra sette giorni a Marassi: c'è la Lazio per la prima in Serie A.

