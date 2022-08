Sampdoria, colpaccio a centrocampo dal Tottenham: l’annuncio del club

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di J.M.Colomo

Grande colpo per il centrocampo della Sampdoria. Harry Winks è di fatto un nuovo calciatore blucerchiato. Il calciatore arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni dal Tottenham con gli Spurs che pagheranno metà dello stipendio durante questa stagione. Finito ai margini del progetto Conte, il playmaker inglese ha già firmato con il suo nuovo club. Nei prossimi giorni è previsto il suo arrivo in Italia e l'ufficialità definitiva. Per il momento la Samp si è limitata a un piccolo spoiler su Instagram con le bandiere dell'Inghilterra e il numero di maglia di Winks, il 20. Il tutto accompagnato da un video panoramico della città di Londra. Giampaolo non vede l'ora di abbracciare il suo nuovo innesto e spera di averlo a disposizione già mercoledì contro la Lazio. Tutto dipende dalle tempistiche e dalle procedure da svolgere. Difficile pensare a un suo impiego dal primo minuto, ma il centrocampista 26enne, che vanta oltre 230 presenze con gli Spurs, potrebbe accomodarsi in panchina.